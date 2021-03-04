Анапа "побелела" из-за нашествия пауков

Фото: tiktok.com/@viktoria010587

В Анапе местные жители пожаловались на нашествие пауков, после которого некоторые районы оказались накрыты белой сеткой из паутины.

Представитель Россельхознадзора Геннадий Бабенко рассказал, что это природное явление связано с ранним потеплением и влажностью.

"Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию", — сказал Бабенко в эфире телеканала "Россия 24".

В Россельхознадзоре уточнили, что пауки не являются ядовитыми и не представляют угрозы для людей.

Ранее заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о скорой активизации тараканов. Эксперт посоветовала для защиты от насекомых перекрыть им основные пути. К примеру, поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Она также добавила, что сейчас сформировалась популяция тараканов, которая устойчива к основным инсектицидам. Применять специалист рекомендовала обычные пищевые приманки, так как к ним у насекомых пока что нет высокой резистентности.

