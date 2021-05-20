В "Аптекарском огороде" расцвели пионы

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Первые в этом году пионы расцвели на весеннем фестивале цветов в "Аптекарском огороде" в Москве. В коллекции сада представлено более 30 сортов этих растений, включая травянистые и редкие древовидные.
"Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 сантиметров и имеют самую разнообразную окраску – от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", – рассказали в пресс-службе сада.
Родиной пионов являются Азия, запад Северной Америки и Европа. В "Аптекарском огороде" селекцию этих цветов начали в середине XX века, появились первые русские сорта. Отмечается, что сейчас селекционная работа проходит на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.
В рамках Весеннего фестиваля цветов с 24 по 26 мая в "Аптекарском огороде" также пройдет ежегодная выставка сирени. Посетителям представят сортовую сирень отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций.
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