Выставка сирени пройдет в "Аптекарском огороде" с 24 по 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 24 по 26 мая будет проходить выставка сирени, передает пресс-служба сада.

"В рамках Весеннего фестиваля цветов и одновременно с выставкой рододендронов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка сирени. Посетителям представят сортовую сирень отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций членов секции "Сирень" клуба "Цветоводы Москвы", – говорится в сообщении.

Всего в коллекции сада числятся около 50 видов и сортов сирени.

Посетители увидят сорта "Федерико Гарсиа Лорк", "Михайло Ломоносов", "Вечерняя Москва", "Татьяна Полякова" в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме.

Ранее юбилейный XX Весенний фестиваль цветов начался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в столице. Он продлится до 31 мая.

