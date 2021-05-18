Выставка сирени пройдет в "Аптекарском огороде" с 24 по 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 24 по 26 мая будет проходить выставка сирени, передает пресс-служба сада.
"В рамках Весеннего фестиваля цветов и одновременно с выставкой рододендронов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка сирени. Посетителям представят сортовую сирень отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций членов секции "Сирень" клуба "Цветоводы Москвы", – говорится в сообщении.
Всего в коллекции сада числятся около 50 видов и сортов сирени.
Посетители увидят сорта "Федерико Гарсиа Лорк", "Михайло Ломоносов", "Вечерняя Москва", "Татьяна Полякова" в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме.
Ранее юбилейный XX Весенний фестиваль цветов начался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в столице. Он продлится до 31 мая.
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