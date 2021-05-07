Директор Ботанического сада МГУ поддержал идею тележурналиста Попова об озеленении Москвы

Фото: Мария Попова

Озеленение в Москве необходимо увеличивать, считает тележурналист Евгений Попов. Для проработки данной инициативы он планирует организовать встречу с экспертами и экологами.

Приоритетом в своей работе Попов назвал сохранение "зеленых уголков" города.

"Считаю, что взамен каждого срубленного дерева надо высаживать два, причем, в этом же районе. Готовлю коллективные обращения в органы власти по поводу озеленения Мичуринского проспекта, восстановления яблоневого сада в районе Фили-Давыдково. Поддержать инициативы жители могут на сайте моего волонтерского штаба", – отметил журналист.

Он рассказал, что за консультацией обратился к директору Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", вице-президенту Московского общества испытателей природы, председателю Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России Алексею Ретеюму.

Специалист отметил, что перед Днем Победы в столице происходит много различных экологических акций, на которых горожане часто высаживают кустарники, в частности, сирень.

"Интересный факт: многие ее сорта названы в честь наших великих полководцев – победителей в Великой Отечественной войне. Например, в Аптекарском огороде представлены сорта "Маршал Жуков", "Маршал Конев", "Маршал Рокоссовский". Не нужно забывать, что за молодыми саженцами нужно ухаживать, особенно на первых порах. В первую половину лета сирень нужно поливать по мере подсыхания почвы и рыхлить землю вокруг", – отметил Ретеюм.

Он подчеркнул, что по правилам сначала необходимо сажать крупные растения в возрасте 7–10 лет высотой 3–5 метров. После этого, когда появятся луговые растения, можно разводить разнотравье.

Специалист подчеркнул, что в столице хорошо приживаются все подмосковные виды растений, в том числе растения средней полосы – клены, ясени, дубы, липы, некоторые виды тополей, лиственница.

"Кроме елей и сосен, которые никогда не сбрасывают хвою и плохо переносят загазованность. У тополей много недостатков, в том числе пух и ломкость, но можно сажать мужские экземпляры. Или заменить их на орехи, липы, березу, которые гораздо более безопасны", – добавил эколог.

Он выразил надежду, что в будущем в городе все дорожно-уличное пространство будет занято садами, лесами и лугами, а весь наземный транспорт уйдет под землю, кроме туристических автобусов или трамваев.

"Также в будущем люди откажутся от асфальтированных поверхностей. Они будут заменены на грунтовые водопроницаемые или в крайнем случае на плитки с "ушками", между которыми всегда остается пространство для просачивания влаги и роста травы. Во дворах можно организовать тропинки с покрытием из переработанной древесины. У нас есть пример всего этого в Ботаническом саду. В каком-то смысле мы на своей территории проектируем модели будущего", – заключил эксперт.

Ранее Евгений Попов предложил провести в Москве круглый стол по злободневным вопросам сохранения памятников истории и архитектуры столицы.

По мнению Попова, в мероприятии могли бы принять участие представители департамента культурного наследия Москвы, а также историки, урбанисты и представители общественности.

