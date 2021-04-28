Евгений Попов: принципиально важно создавать людям комфортные условия для жизни

Фото: /Мария Попова

Ситуацию с заброшенной строительной площадкой возле метро "Славянский бульвар" журналист Евгений Попов обсудил с жителями района Фили-Давыдково.

В ходе разговора он обратил внимание на необходимость комплексного подхода, который предполагает обеспечение новостроек социальной и транспортной инфраструктурой.

Ранее местная жительница сообщила волонтерам штаба Евгения Попова о бесхозной строительной площадке на Кременчугской улице.

"Приехал, чтобы увидеть все своими глазами, и был неприятно удивлен: мусор, грязь, бетонные плиты. Жители района не знают, кому принадлежит эта территория, что и когда здесь будут строить", – отметил тележурналист.

Попов обратил внимание на то, что в районе идет активный поиск площадок под строительство домов по программе реновации. Также для создания комфортной среды для жителей необходимо достаточно места, считает он.

"Здесь можно разместить не только жилой дом, но и соответствующую инфраструктуру, посадить деревья и кустарники", – сказал журналист.

Позицию журналиста поддержали местные жители.

"У нас красивый район – зеленый и ухоженный. Хотелось бы обустроить это пустующее пространство на благо всех горожан. Поэтому попросили Евгения Попова разобраться в этой истории", – отметила директор школы № 1248 Нина Никитина.

Ранее журналист Евгений Попов предложил провести в Москве круглый стол по злободневным вопросам сохранения памятников истории и архитектуры столицы.