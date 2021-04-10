В "Аптекарском огороде" в столице начался весенний фестиваль цветов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юбилейный XX Весенний фестиваль цветов начался 10 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в столице. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на данный момент гости смогут увидеть там подснежники и крокусы. По словам ландшафтного архитектора Артема Паршина, пик цветения растений начнется через полторы – две недели.
"Будет как раз самый пик, это сплошной ковер первоцветов по всему саду, их несколько миллионов. Среди них есть те, которые посажены нами или нашими предшественниками, а есть те, которые здесь живут столетиями", – уточнил он.
Так, на фестивале можно будет увидеть белые, желтые, фиолетовые первоцветы не только на центральной аллее сада, но и заглянув вглубь "Аптекарского огорода". Паршин добавил, что после первоцветов там будут цвести тюльпаны, нарциссы и другие крупные луковичные цветы. Он отметил, что в 2021 году будет порядка 150 тысяч тюльпанов.
Кроме того, через пару недель первой из этого списка зацветет магнолия. Так, в первый день работы фестиваля понаблюдать за растениями пришли свыше тысячи человек.
Фестиваль пройдет с 10 апреля до 31 мая.
Ранее сообщалось, что около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники. А примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.
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