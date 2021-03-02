Подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: instagram.com/hortus_ru

Во вторник, 2 марта, первые подснежники расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом говорится в сообщении на странице сада в Instagram.

"Посетители могут их увидеть в новом Садике мхов у оранжереи с тюльпанами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в "Аптекарском огороде" произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский.

В сообщении также говорится, что большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела редкая орхидея "яйцо в гнезде". По данным представителей сада, в природе данный цветок растет в Мьянме, Таиланде, Малайзии, а также в Южном Китае. Диаметр самого цветка составляет 8 сантиметров.