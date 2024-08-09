Садовод Воронова: огурцы могут вырасти кривыми из-за стресса и недостаточного опыления

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Огурцы могут вырасти кривыми из-за температурного стресса и недостаточного опыления. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Первая причина, почему искривились огурцы, – это недоопыление. Вторая – резкий стресс, обычно температурный. Допустим, было тепло, а потом вдруг похолодание с дождями, и наоборот", – отметила эксперт.

Для защиты от перепада температур специалист посоветовала закрывать огурцы на ночь, а также во время дождливой и холодной погоды.

Чтобы привлечь пчел и других насекомых-опылителей, можно посадить рядом с огурцами морковник.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Можно разместить морковник рядом с грядкой огурцов, при этом важно не забывать все время эту грядку открывать. В теплице тоже можно посадить морковники, чтобы туда тоже залетали пчелы. Либо стоит выбирать партенокарпические огурцы, которые не требуют опыления.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о важности употребления малосольных огурцов летом. Овощ поможет восполнить воду и минеральные соли, которые человек теряет с потом в жаркую погоду. Кроме того, малосольные огурцы полезно есть гипертоникам, поскольку они помогают привести артериальное давление в норму.