12:47Общество
Диетолог рассказала, почему летом полезно есть малосольные огурцы
Фото: depositphotos/ksvetlaya
Употребление малосольных огурцов летом поможет восполнить потерянные с потом электролиты и будет препятствовать снижению давления у гипотоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В жару вместе с потом человек теряет воду и минеральные соли, которые важны для нормальной работы организма. Малосольные огурцы помогут восполнить их нехватку.
"Малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало. Они восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения", – пояснила эксперт.
Малосольные огурцы будут особенно полезны для людей с пониженным артериальным давлением.
Кроме того, малосольные огурцы улучшают пищеварение и стимулируют аппетит. "Если съесть малосольный огурец перед едой, это может улучшить выделение желудочного сока, активировать ферменты слюнных желез и поджелудочной, то есть улучшить пищеварение в целом, возбуждая аппетит", – пояснила диетолог.
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