Диетолог рассказала, почему летом полезно есть малосольные огурцы

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Употребление малосольных огурцов летом поможет восполнить потерянные с потом электролиты и будет препятствовать снижению давления у гипотоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В жару вместе с потом человек теряет воду и минеральные соли, которые важны для нормальной работы организма. Малосольные огурцы помогут восполнить их нехватку.

"Малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало. Они восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения", – пояснила эксперт.

Малосольные огурцы будут особенно полезны для людей с пониженным артериальным давлением.





Елена Соломатина врач-диетолог Во время жары кровь устремляется на периферию, сосуды расширяются, и у тех, кто обычно страдает от низкого давления, оно падает еще больше. Даже появляется спутанность сознания, усталость. Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей, наоборот, будет прилив энергии.

Кроме того, малосольные огурцы улучшают пищеварение и стимулируют аппетит. "Если съесть малосольный огурец перед едой, это может улучшить выделение желудочного сока, активировать ферменты слюнных желез и поджелудочной, то есть улучшить пищеварение в целом, возбуждая аппетит", – пояснила диетолог.

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