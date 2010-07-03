Эксперты рассказали, какие огурцы лучше выбирать для засолки

Москвичам порекомендовали выбирать для засолки огурцы с черными шипами. В этот вид растения соль проникает намного лучше, чем в другие. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника управления по качеству сельскохозяйственной продукции Валентину Семенову.
Эксперт отмечает, что не менее важно обращать внимание на качество огурцов. Плоды обязательно не должны быть грязными или поврежденными. Также следует выбирать огурцы с недоразвитыми семенами. Такие плоды после засолки получатся вкусными и хрустящими.
"Предпочтение следует отдавать мелкоплодным сортам темно-зеленого цвета с бугорчатой поверхностью. Хорошо подойдут для засолки огурцы с черными шипами – в них хорошо проникает соль", – сказала Семенова.
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