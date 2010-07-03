В Роскачестве оценили мультизерновой хлеб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роскачество проверило мультизерновой хлеб на соответствие стандартам, которые были разработаны Научно-исследовательским институтом. Эксперты ведомства изучили более 10 торговых марок.
В ведомстве рассказали, что мультизерновой хлеб содержит большое количество пищевых волокон. Это полезно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и профилактики сердечно сосудистых заболеваний. При этом обычный хлеб содержит меньше соли.
Сотрудники Роскачества исследовали 11 торговых марок мультизернового хлеба в различных ценовых категориях: от 38 до 196 рублей. Экспертами были использованы более 200 показателей качества. Весь проверенный хлеб оказался безопасен для потребления.
"Если выбирать между хлебом обычным и МЗЦ (мультизерновой, зерновой и цельнозерновой хлеба. – Прим. ред.), то предпочтение следует отдать последнему", – подвели итог эксперты ведомства.
Ранее в Роскачестве назвали лучшее детское питание.
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