В Роскачестве назвали лучшее детское питание

Роскачество провело исследование сухих молочных смесей для детей. Самой качественной признали продукцию белорусского производителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в Роскачестве, эксперты проверили детские молочные смеси из России, Белоруссии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии и ряда других стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рублей за 100 граммов. Бренды выбрали среди наиболее широко представленных на российском рынке, а также по запросам мам малышей.
Специалисты пришли к выводу, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья. Она не содержит опасных микроорганизмов, плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков. В ходе тестов не нашли и следов меламина – химиката, используемого в производстве пластмассы, из-за которого в 2008 году в Китае детским питанием отравилось более шести тысяч малышей.
По данным Роскачества, в смеси голландского производства Frisolac содержание кальция и магния оказалось ниже нормы, а в смесях Nutrilon Premium из Ирландии и испанской "MD мил SP Козочка 1" не хватает линолевой кислоты. Кроме того, в продукции девяти торговых марок, как российских, так и иностранных, оказалось недостаточно витамина С. Специалисты ведомства пояснили, что уровень витаминов в сухих молочных смесях должен быть выше, чем в женском молоке, на 15–20%, из-за более низкой усвояемости. "Лишь одна молочная смесь соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества – это продукция торговой марки "Беллакт оптимум 1", – сказано в сообщении пресс-службы.
При выборе качественной смеси цена не является определяющим фактором, напомнили в Роскачестве. Родителям посоветовали принимать в внимание прежде всего потребность детского организма в тех или иных компонентах или, наоборот, их непереносимость. Переводя ребенка на полное или частичное искусственное питание, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, подчеркнули эксперты.
Ранее специалисты Роскачества оценили 38 моделей детских колясок от 27 производителей. Коляски испытывали по 176 показателям в категориях: ежедневное использование, эргономика, хранение, транспортировка, безопасность, выносливость коляски. Эксперты катали коляски по неровной беговой дорожке более 200 километров. Также Роскачество проверило, насколько маневренны коляски на разных участках дороги и насколько удобно настраивать сиденье для ребенка.
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