Роскачество проверило детские коляски на российском рынке

Эксперты Роскачества проверили детские коляски на российском рынке. Они оценили 38 моделей прогулочных колясок от 27 производителей, сообщает газета "Известия".
Коляски испытывали по 176 показателям в категориях: ежедневное использование, эргономика, хранение, транспортировка, безопасность, выносливость коляски. Отмечается, что специалисты катали коляски по неровной беговой дорожке более 200 километров.
В итоге оказалось, что на рынке есть несколько небезопасных колясок, у которых что-то ломается – это Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT, Pali Aigo.
Также Роскачество проверило маневренность колясок на разных участках дороги, а также насколько удобно будет родителям настраивать сиденье для ребенка. Испытания показали, что сложно будет прогуливаться по узким улочкам с колясками Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+. Самыми ловкими и маневренными оказались коляски моделей Jane Muum, Joolz Day3 и Cybex Balios S.
Легче всего чистить можно коляски Bugaboo Cameleon3 Plus и Cybex – Balios S, Eezy S и Eezy S Twist.
Ранее Роскачество проверило кефир и составило рейтинг 47 торговых марок продукта по просьбам потребителей. По результатам исследований, 13 марок кефира признали соответствующими повышенным требованиям стандарта Роскачества и требованиям законодательства. В их числе − "36 копеек", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Свитлогорье", "Томмолоко", Parmalat.
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