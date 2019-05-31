Роскачество проверило детские коляски на российском рынке

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Эксперты Роскачества проверили детские коляски на российском рынке. Они оценили 38 моделей прогулочных колясок от 27 производителей, сообщает газета "Известия".

Коляски испытывали по 176 показателям в категориях: ежедневное использование, эргономика, хранение, транспортировка, безопасность, выносливость коляски. Отмечается, что специалисты катали коляски по неровной беговой дорожке более 200 километров.

В итоге оказалось, что на рынке есть несколько небезопасных колясок, у которых что-то ломается – это Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT, Pali Aigo.

Также Роскачество проверило маневренность колясок на разных участках дороги, а также насколько удобно будет родителям настраивать сиденье для ребенка. Испытания показали, что сложно будет прогуливаться по узким улочкам с колясками Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+. Самыми ловкими и маневренными оказались коляски моделей Jane Muum, Joolz Day3 и Cybex Balios S.

Легче всего чистить можно коляски Bugaboo Cameleon3 Plus и Cybex – Balios S, Eezy S и Eezy S Twist.

Ранее Роскачество проверило кефир и составило рейтинг 47 торговых марок продукта по просьбам потребителей. По результатам исследований, 13 марок кефира признали соответствующими повышенным требованиям стандарта Роскачества и требованиям законодательства. В их числе − "36 копеек", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Свитлогорье", "Томмолоко", Parmalat.