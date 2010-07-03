Роскачество дало советы по выбору вкусной клубники

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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самую спелую и вкусную клубнику. В частности, лучше всего выбирать упругие ягоды, которые можно раздавить во рту языком, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Роскачестве, ягода, которая продается в магазинах, на рынках или растет в саду, на самом деле не клубника, а особый вид земляники. Эксперты называют ее "фрагарией ананасной крупноплодной". Около 200 лет назад эту ягоду случайно вывел французский ботаник. "Ее аромат схож с ананасным, отсюда и название. Сейчас существует множество различных сортов этого вида", – пояснили представители Роскачества.

При выборе ягод эксперты посоветовали прежде всего обращать внимание на их форму, хвостик и аромат. Как пояснили в ведомстве, в теплицах земляника выращивается в подвесных грядках, поэтому ягоды получаются "более длинными и вытянутыми". Хвостик у тепличной земляники тоже длинный, так как урожай срезают ножницами. Земляника, выросшая на земле, напротив, будет более широкой у основания, с коротким хвостиком, отметили эксперты. Однако главным отличительным признаком специалисты Роскачества назвали аромат ягод. "Земляника, выращенная в теплице, почти не пахнет. Та же, которая выросла под солнцем, будет благоухать землянично-ананасным ароматом", – пояснили эксперты.

Ягода не должна быть слишком мягкой или твердой. "Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком", – сказано в сообщении Роскачества. "Если есть возможность попробовать перед покупкой – пробуйте", – рекомендовали эксперты.

Агроном и садовод Елизавета Тихонова посоветовала обязательно мыть купленные ягоды, чтобы удалить грязь и следы обработки. "Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды", – рекомендовала она. Затем, по словам Тихоновой, нужно подождать, пока вода стечет, и аккуратно промокнуть ягоды бумажным полотенцем.

Ранее эксперты дали несколько советов о том, как правильно собирать клубнику. Ягоду рекомендовали срывать с куста в сухую погоду и в прохладное время суток, например, ранним утром.

В начале июня в столице заработали площадки по продаже клубники и земляники. Там можно приобрести ягоды более 20 разных сортов. Их привезли в Москву из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.