Москвичам рассказали, как правильно собирать клубнику

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Эксперты дали рекомендации жителям столичного региона о сборе клубники.

"Чтобы не повредить ягоду и продлить срок ее хранения нужно собирать садовую землянику в прохладное время суток, лучше всего ранним утром в сухую погоду. При сборе урожая следует обращать внимание на внешний вид ягоды: три четверти плода должны иметь окраску, характерную для сорта земляники", – рассказала глава управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова, передает Агентство "Москва".

По ее словам, ягода, которая созревает в Москве и в Подмосковье в середине июня, на самом деле является сортом земляники. Этот сорт селекционеры адаптировали к климату Подмосковья, он отличается холодостойкостью и устойчивостью к различным погодным условиям.

Эксперт отметила, что при покупке ягод в магазине нужно обращать внимание на их внешний вид. "Ягоды должны быть не мятыми, здоровыми, свежими, чистыми (но не мытыми), не загнившими, не поврежденными насекомыми, без излишней внешней влаги, постороннего запаха и привкуса", – резюмировала Чердакова.

Ранее сообщалось, что площадки по продаже клубники и земляники заработали в столице. Здесь можно приобрести ягоды более 20 разных сортов, которые привезли из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Средняя цена за килограмм ягоды составляет от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта. Эксперты рассказали Москве 24, как правильно выбрать вкусную клубнику.

В середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха. Во всех этих ягодах содержатся полезные витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна и органические кислоты.

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии. При отсутствии противопоказаний можно съедать около 250-300 граммов в день. Употребление же этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как аллергии, так и псевдоаллергических реакций.

Клубника богата витамином С, содержит фолиевую кислоту (витамин В9), калий, магний и цинк. Кроме того, эта ягода обладает низкой калорийностью – на 100 граммов приходится всего 40 калорий.

