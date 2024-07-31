Садовод Воронова назвала два надежных способа борьбы с тлей в огороде

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Избавиться от тли на участке можно с помощью мыльного раствора или зоошампуня, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Тля опасна тем, что ест листья и все зеленые части растения, напомнила эксперт. В результате плоды лишаются питания и влаги. Кроме того, насекомое переносит вирусные и грибковые заболевания.

Если тли на участке немного, для борьбы с ней можно воспользоваться народными методами.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Стоит обрабатывать растения специальным зоошампунем от блох и клещей. Он не приносит вреда человеку и животным, но эффективен против тли. Либо можно развести хозяйственное мыло: насекомое не сможет дышать через мыльный раствор и погибнет.

Если же тли на участке очень много, то наиболее эффективными будут инсектициды, посоветовала Воронова.

Ранее россиянам рассказали, как прогнать кротов с дачного участка. Для борьбы с ними можно залить норы водой. Также эффективны будут приманки, капканы и ультразвуковые отпугиватели. Химические препараты лучше не использовать, поскольку они могут попасть в растения и отравить урожай.