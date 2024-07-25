Эксперт Чирикова: за выращивание шалфея и мяты полевой грозит уголовная ответственность

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Российские дачники могут получить штраф за выращивание шалфея и мяты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

По ее словам, за психотропные и наркотические растения можно получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.

"В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", – пояснила Чирикова.

В список также включены все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Эксперт добавила, что все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства РФ "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…". Список этих растений регулярно дополняется.

За выращивание ипомеи трехцветной также может грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, в семечках растения содержатся галлюционогенные вещества. Если количество цветка на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление.

Ранее россиянам рассказали, за какие растения на даче грозит тюремный срок. В список запрещенных растений в том числе входят голубой лотос, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис, кактус, если он содержит мескалин.