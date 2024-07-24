Депутат Чаплин рассказал россиянам, могут ли они создать пасеку на своей даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Любой садовод может устроить пасеку на своей даче, если ульи будут расположены минимум в трех метрах от границы соседних участков. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что владельцу подобного объекта нужен ветеринарно-санитарный паспорт в районной ветстанции, где находится участок.

"Строго соблюдайте правила размещения ульев. Расстояние до общественных учреждений и дорог должно составлять минимум 100 метров. Согласно санитарным нормам, разрешается размещение не более двух ульев на каждые 100 квадратных метров земли", – цитирует парламентария News.ru.

По его словам, если сосед отгородился высоким забором, то пасеку допускается обустроить рядом. Чаплин также напомнил, что на даче и в населенных пунктах допускается разведение только миролюбивых пород пчел для личных нужд.

Депутат рекомендовал начать со среднерусской или карпатской пчел, так как они более спокойные. Проверять ульи нужно не чаще одного-двух раз в неделю.

"Объясните соседям, что нельзя пытаться отпугнуть их или убивать, не размахивать руками. В случае споров, спокойно информируйте соседей о пользе пчел: они опыляют цветы и фруктовые деревья. И, конечно, угощайте соседей медом, чтобы они оценили все преимущества такого соседства", – заключил Чаплин.

Как ранее рассказала пчеловод Наталия Моторина, при выборе меда необходимо ориентироваться на проверенного пчеловода и кристаллизацию продукта. В некачественном меде с добавками присутствуют пена и пузырьки. Эксперт уточнила, что натуральный мед кристаллизуется за несколько месяцев.

Хранить мед пчеловод рекомендует в стеклянных банках, глиняных горшках и березовых бочонках. Она объяснила, что в металлической посуде продукт начинает быстро окисляться, самыми опасными являются емкости из алюминия и меди.