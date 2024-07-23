Депутат Чаплин рассказал о защите от нашествия слепней и оводов

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Использование репеллентов защитит от нашествия слепней и оводов. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает News.ru.

Он подчеркнул, что средство необходимо наносить на открытые участки кожи и избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Также рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и брюки, кепки или шляпы со специальной сеткой на лицо. По словам депутата, в огороде лучше всего работать утром и вечером, когда активность слепней и оводов снижена. На окна нужно установить москитные сетки, напомнил Чаплин. Также поможет сокращение использования ярких цветов в одежде и парфюмерии.

"Эти насекомые, известные своим болезненным укусом, чаще встречаются в теплое время года и около водоемов, где создаются условия для их размножения. Места, особенно привлекательные для оводов и слепней, это открытые поля, леса, пастбища и другие области с высокой влажностью", – добавил депутат.

Как ранее сообщил энтомолог Роман Хряпин, репелленты на основе определенных веществ и эфирное масло эвкалипта лимонного помогут спастись от кровососущих насекомых. По его словам, хорошо помогают средства на основе диэтилтолуамида (ДЭТА). Его должно быть не менее 25%, а для борьбы со слепнями – не менее 30%.

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