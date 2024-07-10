Энтомолог Марьинский: пауки в средней полосе России безопасны для человека

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Появившиеся в средней полосе России пауки безопасны для людей, однако некоторые из них могут укусить человека. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и энтомолога Вадима Марьинского.

Он также предупредил, что чем больше по размеру паук, тем сильнее он может укусить человека. Например, укус крестовика, который является крупным и обитает в средней полосе России, по последствиям напоминает укус осы.

"Но за ним не будет следовать никакого отравления, может только какое-то локальное раздражение быть или локальная боль в месте укуса", – уточнил Марьинский.

В связи с этим специалист посоветовал при обнаружении паука не трогать его руками. При этом, как утверждает энтомолог, бороться с этими членистоногими не нужно, так как они приносят пользу. Например, по словам эксперта, пауки помогают устранить разного рода насекомых в доме.

"Пауки – это очень важный компонент экосистемы, они контролируют численность насекомых, поэтому если у вас на участке живет крупный паук, то у вас будет чуть меньше комаров", – подытожил Марьинский.

Между тем светлая одежда, репелленты на основе определенных веществ и эфирное масло эвкалипта лимонного помогут спастись от кровососущих насекомых, отмечал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

