Эксперт Емельянова: численность черепах и жуков-оленей может вырасти в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Численность южных насекомых и животных, в том числе черепах, может вырасти в столице из-за длительной экстремальной жары. Об этом Москве 24 рассказала доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова.

Ранее ученые не исключили, что в озерах и прудах Москвы и Подмосковья из-за жары могут появиться медузы. Кроме того, в регионе начали чаще замечать ос-гигантов, богомолов, виноградных улиток и пауков-ос.

Емельянова объяснила, что некоторые представители перечисленных видов встречались в столичном регионе и до аномальной жары, но в небольшом количестве. Сегодня же их стало больше из-за подходящих им погодных условий.



Людмила Емельянова доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный преподаватель высшей школы Когда температура долго сохраняется экстремально высокой, то наступают благоприятные условия для существования видов южного происхождения. Усиливается их размножение и возрастает количество особей в потомстве.

По словам специалиста, помимо богомолов и медуз, в столичном регионе может появиться больше черепах и жуков-оленей, которые не привыкли здесь жить. Однако в будущем, когда летние температуры немного спадут, популяция этих видов начнет сокращаться, но вернется к норме только при непривычно холодных для лета показателях, заключила специалист.

Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что в будущем температура воздуха в Москве может достигать 40 градусов в летние периоды. По словам специалиста, такое возможно из-за антициклона и глобального потепления.