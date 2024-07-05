Эксперт Емельянова: численность черепах и жуков-оленей может вырасти в Москве из-за жары

05 июля, 16:32Экология
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Численность южных насекомых и животных, в том числе черепах, может вырасти в столице из-за длительной экстремальной жары. Об этом Москве 24 рассказала доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова.
Ранее ученые не исключили, что в озерах и прудах Москвы и Подмосковья из-за жары могут появиться медузы. Кроме того, в регионе начали чаще замечать ос-гигантов, богомолов, виноградных улиток и пауков-ос.
Емельянова объяснила, что некоторые представители перечисленных видов встречались в столичном регионе и до аномальной жары, но в небольшом количестве. Сегодня же их стало больше из-за подходящих им погодных условий.
По словам специалиста, помимо богомолов и медуз, в столичном регионе может появиться больше черепах и жуков-оленей, которые не привыкли здесь жить. Однако в будущем, когда летние температуры немного спадут, популяция этих видов начнет сокращаться, но вернется к норме только при непривычно холодных для лета показателях, заключила специалист.
Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что в будущем температура воздуха в Москве может достигать 40 градусов в летние периоды. По словам специалиста, такое возможно из-за антициклона и глобального потепления.