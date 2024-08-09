Эксперт Тихомиров назвал два самых опасных гриба средней полосы РФ

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В лесах средней полосы России можно встретить два смертельно опасных гриба, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, в местных широтах следует остерегаться бледной поганки.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Один такой гриб способен убить трех человек: его яд разрушает печень и почки. Он коварен тем, что первые признаки отравления могут проявиться даже через 30 часов после употребления.

По словам Тихомирова, неопытные грибники рискуют спутать поганку с шампиньоном или сыроежкой. Однако ее все же выдает зеленоватый цвет.

"Кроме того, у ядовитого гриба есть мешочек у основания ножки, чего нет у сыроежки и шампиньона", – отметил эксперт.

Второй опасный гриб – галерина окаймленная. Ее вполне можно перепутать с летним опенком, предупредил специалист.

"Оба этих гриба небольшого размера и коричневого цвета. Но, в отличие от опят, галерина никогда не растет большими пучками", – обратил внимание Тихомиров.

Чтобы случайно не прихватить ядовитый дикорос, специалист порекомендовал перед походом в лес внимательно изучить фото грибов в интернете.

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