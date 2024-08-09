Эксперт Тихомиров назвал два самых опасных гриба средней полосы РФ

09 августа, 19:29Общество
Фото: 123RF/maykal
В лесах средней полосы России можно встретить два смертельно опасных гриба, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
По его словам, в местных широтах следует остерегаться бледной поганки.
По словам Тихомирова, неопытные грибники рискуют спутать поганку с шампиньоном или сыроежкой. Однако ее все же выдает зеленоватый цвет.
"Кроме того, у ядовитого гриба есть мешочек у основания ножки, чего нет у сыроежки и шампиньона", – отметил эксперт.
Второй опасный гриб – галерина окаймленная. Ее вполне можно перепутать с летним опенком, предупредил специалист.
"Оба этих гриба небольшого размера и коричневого цвета. Но, в отличие от опят, галерина никогда не растет большими пучками", – обратил внимание Тихомиров.
Чтобы случайно не прихватить ядовитый дикорос, специалист порекомендовал перед походом в лес внимательно изучить фото грибов в интернете.
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