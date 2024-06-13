Более 44% россиян чаще всего берут в поезд овощи и фрукты

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Более 44% российских путешественников чаще всего берут с собой в поезд овощи и фрукты. Такие данные были получены в ходе исследования одного из сервисов для путешествий, результаты которого были опубликованы "Лентой.ру".

При этом еще 40% опрошенных рассказали, что предпочитают брать с собой лапшу и продукты быстрого приготовления. В эту же категорию были включены россияне, которые любят перекусывать в поезде чем-то мучным: бутербродами, булочками, пиццей или сосисками в тесте.

Еще 38% респондентов назвали лучшим выбором питания в поездах чай с печеньем, пряниками или вафлями. Следующее за ними место по популярности заняли курица, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы, о которых рассказали 31% россиян.

"Сухофрукты и орехи покупают 26,15%, сухарики и чипсы – 22,71%, запеченное мясо и колбасу – 20,8%, кисломолочные продукты и сыр – 8,78%. Чебуреки, беляши и шаурму с вокзала предпочитают только 5,92% путешественников", – выяснили эксперты.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина заявила, что количество пищевых отравлений в летний период возрастает. Она объяснила это тем, что высокая температура и влажность создают комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов, а сроки хранения продуктов питания значительно уменьшаются.

