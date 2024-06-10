Гастроэнтеролог Зарубина: в жару стоит быть осторожнее с блюдами из сырых яиц

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Летний сезон часто сопровождается пищевыми отравлениями, так как высокая температура и влажность создают комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов, а сроки хранения продуктов питания значительно уменьшаются. Например, употребление молока и молочных продуктов при несоблюдении сроков и условий хранения может привести к серьезным последствиям, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

В список опасных продуктов в жаркое время года также попали рыба и морепродукты, заявила врач. Она подчеркнула, что особое внимание лучше уделить моллюскам и свежей рыбе, которые не прошли термическую обработку, так как они могут стать причиной заражения гельминтами и кишечной инфекцией.

"Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. А мясные, рыбные, овощные консервы, сыровяленая колбаса могут стать причиной ботулизма", – цитирует Зарубину "Газета.ру".

Она посоветовала всегда проверять сроки годности продуктов, а также не употреблять в пищу домашнюю консервацию, которая хранилась более года.

По словам гастроэнтеролога, в жаркую погоду усиливается сердцебиение, расширяются сосуды и повышается кровоток в коже, что провоцирует обильное выделение пота, приводящее к обезвоживанию. В таком случае употребление спиртосодержащих напитков в жару может усугубить ситуацию, что приведет к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний, отметила врач.

Он добавила, что летом лучше отказаться от алкоголя, калорийной, жареной и острой пищи.

"Отдавайте предпочтение растительной пище, богатой витаминами и микроэлементами. Не забывайте о соблюдении водно-питьевого режима, ведь именно в летнее время организм достаточно быстро теряет жидкость, что требует своевременного восполнения ее запасов", – заключила специалист.

В свою очередь, кардиолог Дмитрий Орловский развеял миф о мороженом. Употребление этого продукта не поможет охладить организм в жару, так как он стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, заставляя тело вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий, сообщает News.ru.

Эксперт пояснил, что, съев мороженое, человек временно охладит желудок, но через полчаса все тело уже разогреется.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцам. По ее словам, такой категории людей можно включать яйца в рацион лишь два раза в неделю, так как в яйцах содержится много холестерина.

