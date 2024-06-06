Диетолог Круглова заявила, что мясо ламы содержит много железа

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Мясо ламы считается очень полезным, так как содержит большое количество железа и полноценного белка, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Наталью Круглову.

Однако, по ее словам, существует несколько ограничений в его употреблении, как и в красном мясе.

"Употреблять его можно не чаще двух-трех раз в неделю, стандартная порция не должна превышать 100–150 граммов", – подчеркнула Круглова.

По ее словам, мясо ламы является нестандартным и непривычным продуктом для россиян, хоть его и можно сопоставить с лосятиной и олениной. Кроме того, мясо ламы имеет невысокой процент жирности.

Накануне глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес заявил, что Боливия может начать экспортировать мясо ламы в Россию. В республике насчитывается порядка четырех миллионов лам и альпак, поэтому Боливия может экспортировать этот продукт в разные страны, отметил Суарес, добавив, что мясо ламы в Боливии высокого качества и в нем мало холестерина.