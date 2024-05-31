Диетолог Стародубова посоветовала здоровым людям не отказываться от красного мяса

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Здоровому человеку не нужно отказываться от употребления красного мяса. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Красное мясо содержит полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В.

"Белки – строительный материал для клеток нашего организма. Они необходимы для формирования иммунного ответа, выполняют транспортную, рецепторную, сигнальную и другие важные функции. Биохимические реакции в организме происходят при участии ферментов, имеющих белковую природу", – говорит диетолог.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Безопасным в настоящее время считается умеренное потребление красного мяса. В среднем до двух раз в неделю небольшими порциями, 100–150 граммов. Это касается здоровых людей. При хронических проблемах со здоровьем стоит придерживаться рекомендаций, данных врачом.

По словам Стародубовой, чрезмерное употребление красного мяса связано с рисками развития хронических заболеваний.

"По данным современных крупномасштабных исследований, избыточное потребление красного мяса повышает риск развития хронических неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ряда онкологических заболеваний, в частности колоректального рака, рака желудка, молочной железы, рака легких и некоторых других видов рака", – объясняет специалист.



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При этом наибольший риск был доказан именно для промышленно переработанного мяса. К продуктам данной группы относятся различные виды колбасных изделий, копченостей, паштетов, сосисок и других. Их потребление с рационом питания рекомендуется максимально ограничить. Кроме того, продукты этой группы отличаются высоким содержанием соли и насыщенных жиров, избыточное потребление которых способствует повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Даже здоровому человеку, выбирая мясо, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. К ним относятся постная говядина и телятина, а также мясо молодого ягненка. Но и в этом случае перед приготовлением рекомендуется удалить видимый жир.

Способ тепловой обработки тоже имеет большое значение. Мясо лучше всего потушить, отварить или приготовить на пару. Кроме того, можно воспользоваться грилем или запечь продукт в духовке, не допуская образования твердой корочки. Это позволит сохранить в мясе питательные вещества и повысить их усвояемость за счет разрушения волокон соединительной ткани.

"Не рекомендуется жарить мясо, в том числе на открытом огне, поскольку при высокотемпературной термической обработке в продукте образуются соединения, которые могут обладать канцерогенным действием", – предупредила диетолог.

Стародубова подчеркнула, что основными принципами здорового питания являются умеренность и разнообразие. Такой подход поможет предотвратить развитие целого ряда заболеваний.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения В клинических и эпидемиологических исследованиях установлено, что средиземноморский тип питания помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сахарного диабета второго типа, ожирения и онкологических заболеваний.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какое мясо рекомендуется употреблять пожилым людям. Возрастным гражданам стоит отдать предпочтение индейке и кролику. По словам эксперта, в отличие от красного мяса, они лучше усваиваются. Еще проще организму будет, если перемолоть индейку или кролика на фарш.

