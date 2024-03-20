20 марта, 15:26Общество
Диетолог назвала продукты, замедляющие процесс старения
Фото: 123RF/anaumenko
Процесс старения могут замедлить продукты, богатые антиоксидантами и коллагеном. Об этом заявила диетолог Ольга Редина, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, темном шоколаде и зеленом чае, перечислила специалист.
Также замедлить процесс старения может коллаген – белок, отвечающий за упругость и увлажнение кожи, отметила диетолог. Такой элемент содержится в яйцах, мясе, костном бульоне, морских водорослях и рыбе, сказала Редина.
Диетолог считает, что в целом не стоит забывать о правильном питании. Человеку важно употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровья и молодости, заключила она.
Ранее врач-косметолог и дерматовенеролог Софико Дараселия рассказала, что кожа может начать стареть из-за неправильного образа жизни, чрезмерного воздействия солнечных лучей и стрессов. Она рекомендовала соблюдать норму сна, больше двигаться, использовать солнцезащитные кремы, а также заниматься профилактикой стрессов.
"Доктор 24. Темы недели": без морщин
Читайте также
- Врач рассказал, какие жиры помогут отодвинуть старость
- Врач назвала вредными большинство популярных методов по борьбе с морщинами