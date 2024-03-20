Диетолог назвала продукты, замедляющие процесс старения

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Процесс старения могут замедлить продукты, богатые антиоксидантами и коллагеном. Об этом заявила диетолог Ольга Редина, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, темном шоколаде и зеленом чае, перечислила специалист.

Также замедлить процесс старения может коллаген – белок, отвечающий за упругость и увлажнение кожи, отметила диетолог. Такой элемент содержится в яйцах, мясе, костном бульоне, морских водорослях и рыбе, сказала Редина.

Диетолог считает, что в целом не стоит забывать о правильном питании. Человеку важно употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровья и молодости, заключила она.

Ранее врач-косметолог и дерматовенеролог Софико Дараселия рассказала, что кожа может начать стареть из-за неправильного образа жизни, чрезмерного воздействия солнечных лучей и стрессов. Она рекомендовала соблюдать норму сна, больше двигаться, использовать солнцезащитные кремы, а также заниматься профилактикой стрессов.

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