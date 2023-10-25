Врач назвала вредными большинство популярных методов по борьбе с морщинами

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Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог Пасихат Магомедова в беседе с "Газетой.ру" заявила, что большинство популярных методов по борьбе с морщинами не только не приносят результата, но и вредят коже.

Первым заблуждением является то, что против морщин помогает контроль мимики. Однако врач считает, что "улыбки и нахмуренные бровки" – лишь одна из причин. Главным поводом для появления морщин являются возрастные изменения кожи. Кожа растягивается и теряет эластичность из-за уменьшения количества коллагена и эластина, указала дерматолог.

"Добавляет проблем и земное притяжение, под воздействием которого кожа на лице начинает "ползти" вниз, закладывая новые бороздки и складки. Неправильная осанка ускоряет этот процесс", – объяснила она.

Вторым мифом является утверждение, что до 30 лет можно не беспокоиться о возрастных изменениях на лице. Однако старение начинается уже в 25 лет. При этом первые признаки будут появляться в зависимости от типа кожи и генетической предрасположенности. Тонкая и сухая кожа быстрее покроется морщинами. На это также влияет и образ жизни.

"Стресс, переизбыток ультрафиолета, дефицит жиров в рационе, недостаток сна и физической активности, сигареты и алкоголь – основные причины раннего старения кожи", – заявила врач.

Кроме того, могут навредить и неправильно подобранные средства для ухода за кожей. В борьбе с морщинами не поможет и лицевой фитнес. Это может отсрочить появление складок на молодом лице, если упражнения делаются очень точно. В обратном случае человек получит новые морщины.

"А если у вас уже есть морщины, то даже самая правильная гимнастика их не разгладит", – сказала Магомедова.

Между тем фиксация кожи при помощи специальных пластырей сработает как вспомогательная процедура только в том случае, если ее выполняет профессионал.

"Тейпы помогают расслабить напряженные мышцы и снять отеки. Но разгладить морщины им не под силу. Более того, если тейп наложен неправильно – вы можете перерастянуть кожу и получить новые морщины, а также серьезное раздражение кожи", – заявила она.

Также следует помнить, что даже ботокс не может быть 100% средством от морщин.

"Около 7% людей имеют первичную невосприимчивость к ботулиническому нейропротеину – на них препарат вообще не действует", – заключила дерматолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, а также витаминов E, C и D помогут сохранить молодость кожи.

Это растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Они положительно влияют на состояние кожи и сохраняют ее клеточную структуру.

"Доктор 24. Темы недели": без морщин