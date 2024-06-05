Глава нацслужбы Боливии: мясо лам может появиться в магазинах РФ

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Боливия может начать экспортировать мясо ламы в Россию. Об этом РИА Новости заявил глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес.

Он отметил, что на прошедшей встрече с российской делегацией стороны договорились подать запрос об экспорте такого вида мяса. По словам Суареса, мясо ламы в Боливии высокого качества и в нем мало холестерина.

Глава нацслужбы также указал, что поголовья верблюдовых в стране хватает как для собственного рынка, так и для удовлетворения спроса в других государствах. В республике насчитывается порядка четырех миллионов лам и альпак, поэтому Боливия может экспортировать этот продукт в разные страны, резюмировал Суарес.

Ранее сообщалось, что первая партия свинины из России поступила в Китай. О проблемах с поставкой информация не поступала.

До этого РФ получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.