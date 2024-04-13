Россельхознадзор сообщил о поступлении первой партии свинины в Китай

Фото: depositphotos/Wiktory

Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт. В настоящее время проводятся таможенные процедуры, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

"В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры", – отметило ведомство.

Согласно информации, о проблемах с поставкой не сообщалось.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов.

Кроме того, в Россельхознадзоре сообщили, что Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Так, главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.

До этого Индия возобновила закупки российской свинины впервые за 3,5 года в ноябре 2023 года. Южноазиатская страна импортировала из РФ 12,41 тонны свинины, стоимость которой составила 50 тысяч долларов. Всего за ноябрь Индия ввезла свинины на 330 тысяч долларов.

