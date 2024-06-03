Диетолог Соломатина: яичный белок усваивается почти на 100%

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Яичный белок усваивается в организме почти на 100%, то есть лучше, чем белок из курицы и говядины. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По словам эксперта, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты. В желтке есть полезные для человека витамины А, Е, D, каротиноиды, холин и лецитин. Соломатина посоветовала употреблять одно или два яйца в день. По ее мнению, самые полезные яйца – это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий.

Кроме того, яйца важно есть детям для нормального роста и развития организма. Людям после 50 лет можно включить в ежедневный рацион по одному яйцу, если нет противопоказаний, уточнила диетолог.

Однако если у человека превышен уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не стоит часто есть яйца. Можно включить их в рацион два раза в неделю. Также не стоит есть яичный белок людям, у которых есть подагра и камни в почках, предупредила Соломатина. Специалист считает, что яйца являются неотъемлемой частью рациона людей, которые хотят похудеть. Чем больше белка они едят, тем лучше идет процесс, уверена диетолог.

По мнению эксперта, самый лучший завтрак – это омлет из двух яиц с овощами. Блюдо даст много физической энергии и "подпитает мозг". Человек будет долго чувствовать сытость, а в организме не будет энергетических провалов и скачков сахара, заключила Соломатина.

В свою очередь, врач Александр Алексеев назвал допустимое количество потребления яиц в день. Согласно рекомендациям Минздрава, норма для взрослого человека составляет до 260 штук в год. То есть одно куриное яйцо в день, пишет "Газета.ру".

Специалист рекомендовал людям с повышенным холестерином есть не более трех яичных желтков в неделю. Кроме того, употребление яиц людьми, страдающими заболеваниями печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей, а также лицами пожилого возраста должно быть ограничено.

Алексеев посоветовал тщательно обрабатывать яйца перед употреблением. Он подчеркнул, что скорлупа может быть загрязнена бактериями рода Salmonella и вирусом Influenza virus A, вызывающим развитие птичьего гриппа.

Врач призвал не покупать яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также внимательно следить за соблюдением срока годности и условий хранения. Перед приготовлением необходимо помыть яйца теплой водой с мылом. Если скорлупа повреждена, то инфицированным может оказаться и само яйцо – употреблять в пищу его нельзя, заключил Алексеев.

Ранее в России начала прослеживаться тенденция падения цен на куриные яйца. Федеральная антимонопольная служба изучила ситуацию с ценами на этот продукт. ФАС проверила основные торговые сети в нескольких российских регионах из-за стоимости яиц в магазинах. По итогам проведенной работы возбуждено десять дел по нарушению антимонопольного законодательства.