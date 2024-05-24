Врач Малиновская: больше всего витамина А содержится в говяжьей печени

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Витамин группы А присутствует в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-физиотерапевта Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлану Малиновскую.

По словам специалиста, в 100–200 граммах говяжьей печени содержится недельная норма ретинола, поэтому больше этого количества употреблять не следует.

Как подчеркнула эксперт, вместе с тем витамины группы В можно найти также в говяжьей печени, молочных продуктах и яйцах. Кроме того, она посоветовала употреблять скумбрию, лосось, шпинат, бананы, овес, орехи и соевое молоко.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, в каких продуктах содержатся витамины группы В, и посоветовала включить их в рацион для устранения дефицита этих элементов. По словам медика, высокая концентрация таких витаминов присутствует в подсолнечных семечках. Они служат катализатором процесса окисления жиров, поэтому в совокупности с интенсивной физической нагрузкой способствуют снижению веса.

До этого врач-диетолог Наталья Круглова назвала различия лайма и лимона. По ее словам, эти фрукты похожи по содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минералов. Цитрусовые отличаются лишь количеством витамина С и химической структурой эфирных масел.

