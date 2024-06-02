ЦППК подготовила пригородные поезда к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подготовили поезда к лету. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Традиционно к лету подвижной состав и станции приводим в порядок. Это проверка всех систем, необходимый ремонт, создание комфортного климата в поездах. Готовим в том числе и современные "Иволги", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе подготовки к летнему сезоны специалисты ЦППК обследовали 312 поездов компании, включая 285 электричек и 27 дизельных. В составах проверили исправность систем климат-контроля, вентиляции и противопожарной безопасности. В порядок также привели станции, платформы, турникеты и билетные кассы.

Гендиректор ЦППК Иван Конев рассказал, что в работах задействовали несколько тысяч человек. Заблаговременная подготовка к лету позволяет создать комфортные условия для пассажиров.

Ранее к лету подготовили пожарные поезда Московской железной дороги (МЖД). В подготовительный период был проведен необходимый ремонт подвижного состава, пополнен запас огнетушащих веществ и горюче-смазочных материалов, а также сформирован запас еды на несколько дней автономной работы.

