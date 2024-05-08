РЖД запустит летом дополнительные пары поездов к южным курортам России

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Летом 82 дополнительные сезонные пары поездов будут перевозить пассажиров к южным курортам России. Об их запуске представители ОАО "РЖД" сообщили в телеграм-канале компании.

"Если круглый год в сообщении с южными курортами страны курсирует 53 пары поездов, то в летний период к ним еще добавятся 82 сезонных. Таким образом, поезда ФПК (Федеральной пассажирской компании – Прим. ред.) совершат более 30 тысяч рейсов в сообщении с югом России", – сказано в публикации.

Также в посте отмечается, что 12 тысяч вагонов подготовят уже к концу мая. При этом еще 14,8 тысячи вагонов будут приведены в готовность к пику сезона, который приходится на начало августа. Представители РЖД подчеркнули, что в течение периода с мая по сентябрь планируется перевезти более 11 миллионов пассажиров.

Уточняется, что позиции самых популярных у туристов направлений сохраняют за собой Сочи, Анапа, Новороссийск и Кисловодск. Кроме того, в компании спрогнозировали существенный рост спроса на путешествия поездом из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань и Воронеж, а также Ростов-на-Дону и Смоленск.

Ранее Московская железная дорога рассказала о движении "Ласточек" на МЦК в День Победы. Интервал между поездами не будет превышать четырех минут на протяжении 11 часов – с 12:30 до 23:30. Подобный график движения составов даст возможность жителям и гостям Москвы с комфортом передвигаться по территории столицы в праздничный день.