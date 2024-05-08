"Ласточки" на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская железная дорога опубликовала в своем телеграм-канале информацию о движении "Ласточек" на МЦК в День Победы. 9 мая поезда будут курсировать с минимальным интервалом.

Уточняется, что промежуток между приходящими составами не будет превышать четырех минут. Такой интервал будет сохраняться на протяжении 11 часов – с 12:30 до 23:30.

Отмечается, что подобный график движения поездов даст возможность жителям и гостям Москвы с комфортом передвигаться по территории столицы и посетить множество праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат вечером 9 мая на нескольких улицах в районе станции метро "Белорусская". Об этом рассказали сотрудники московского Дептранса, попросив водителей заблаговременно планировать маршрут с учетом перекрытий.

Кроме того, 9 мая с 05:00 до окончания мероприятия движение будет перекрыто на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не смогут проехать с 05:30 так же до завершения празднования.