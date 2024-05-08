Дептранс напомнил о перекрытиях в центре Москвы 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили, что 9 мая перекроют движение транспорта на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение будет закрыто с 05:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не смогут проехать с 05:30 до окончания мероприятия. Также с 10:00 до окончания мероприятия повторно перекроют движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

В районе Таганской площади сделают двустороннее движение с 05:00 до 13:00. В местах временных ограничений будет запрещена парковка транспортных средств. Дептранс порекомендовал водителям быть внимательней и строить маршруты заранее.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, что 9 мая временно закроют подземные пешеходные переходы:



с 05:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца – от станции метро "Таганская" до метро "Маяковская";

с 05:00 до окончания мероприятия на Тверской улице – от станции метро "Маяковская" до станции метро "Охотный ряд";

с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца – от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.

В ведомстве подчеркнули, что в районе станции "Маяковская" будет открыт подземный пешеходный переход.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, с 16:00 до 22:30 будут закрыты для проезда съезды с Тверского путепровода, улиц Бутырский Вал и 1-й Тверской-Ямской на площадь Тверская Застава.

Ранее в ЦОДД напомнили, что 8 мая вечерний разъезд начнется около 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. Водителям порекомендовали выезжать до начала разъезда или воспользоваться городским транспортом.