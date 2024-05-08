Движение в районе станции метро "Белорусская" ограничат вечером 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат вечером 9 мая на нескольких улицах в районе станции метро "Белорусская", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, с 16:00 до 22:30 будут закрыты для проезда съезды с Тверского путепровода, улиц Бутырский Вал и 1-й Тверской-Ямской на площадь Тверская Застава.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.

В Центре организации дорожного движения ранее напомнили, что 9 мая перекроют движение транспорта на некоторых улицах и набережных в центре Москвы.

Движение будет закрыто с 05:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не смогут проехать с 05:30 до окончания мероприятия. Также с 10:00 до окончания мероприятия повторно перекроют движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

В районе Таганской площади сделают двустороннее движение с 05:00 до 13:00. В местах временных ограничений будет запрещена парковка транспортных средств. Дептранс порекомендовал водителям быть внимательней и строить маршруты заранее.

