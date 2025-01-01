Житель Сахалина выиграл миллиард в новогодней лотерее

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Житель Сахалинской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщает пресс-служба "Столото".

Еще 90 участников лотереи стали миллионерами.

"Еще 81 счастливчик закрыл все 30 чисел одновременно на 64 ходу и разделил между собой оставшиеся 10 призов по 1 000 000 рублей. Каждый из них стал обладателем 123 457 рублей. Сразу 62 участника разделили между собой 10 000 000 рублей в первом туре – все они выиграли по 161 290 рублей", – рассказали организаторы.

Ранее житель Пермского края выиграл в лотерею "Рапидо Драйв" 3,5 миллиона рублей. Мужчина правильно отметил 11 цифр в первом игровом поле лотерейного билета и 2 числа – во втором.

Между тем чаще всего выигрывать в лотереях стали жители Татарстана и Новосибирской области. За 2021 год там выиграли по 50 и 60 миллионов соответственно.