Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в розыгрыше "Русского лото"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграл житель Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС сообщил пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"По итогам новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото" в России появился второй лотерейный миллиардер. По предварительным данным, им стал участник из города Нижнего Новгорода", – говорится в сообщении.

Обладателями одного миллиона рублей в рамках розыгрыша стали 75 купивших лотерейные билеты. Еще 59 человек выиграли по 423 729 рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что с помощью дополнительных методов проверки специалисты компании Group-IB удостоверились в неизменности лотерейных билетов до и после проведения розыгрыша.

Ранее выяснилось, что чаще всего выигрывать в лотереях стали жители Татарстана и Новосибирской области. За 2021 год там выиграли по 50 и 60 миллионов соответственно.



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