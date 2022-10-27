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10:07

В мире

Мужчина второй раз за 13 месяцев выиграл в лотерею 45 миллионов рублей

Фото: depositphotos/Keola

В Канаде мужчина второй раз за 13 месяцев сорвал джекпот в лотерею, сообщает агентство UPI.

В августе 2021 года Антуан Беини из канадского Милтона, провинция Онтарио, выиграл в лотерею миллион канадских долларов, то есть 45,3 миллиона рублей. Спустя чуть больше года мужчина снова решил поучаствовать в розыгрыше и вновь получил крупную сумму.

В штаб-квартире лотереи рассказали, что Беини купил билет в мини-маркете. Канадец сильно удивился, что во второй выиграл миллион долларов. Он признался, что это шокировало его даже больше, чем первый выигрыш.

Мужчина также рассказал, что выигранные деньги помогут ему позаботиться о своей семье.

В прошлом году жительница американского штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди тех, кто поставил вакцину от COVID-19. Она выиграла один миллион долларов.

Розыгрыш был организован по инициативе губернатора Майка Девайна с целью популяризировать вакцинацию от коронавируса. Победителя лотереи определили с помощью генератора случайных чисел, при этом организаторы выбрали еще порядка ста имен. Это нужно было для подстраховки, если бы выяснилось, что победитель нарушил условия участия.

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