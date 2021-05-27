Жительница США выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19

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Жительница американского штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди тех, кто поставил вакцину от COVID-19, сообщает ABS News.

Розыгрыш был организован по инициативе губернатора Майка Девайна с целью популяризировать вакцинацию от коронавируса. Победителя лотереи определили с помощью генератора случайных чисел, при этом организаторы выбрали еще порядка ста имен. Это нужно было для подстраховки, если бы выяснилось, что победитель нарушил условия участия.

Еще один житель Огайо – школьник Джозеф Костелло – на таких же условиях выиграл полную оплату обучения в одном из университетов штата.

Лотерея, в которой можно выиграть один миллион долларов, состоится в Огайо еще четыре раза.

Ранее сообщалось, что в провинциях Таиланда граждан решили завлекать на вакцинацию лотереями, подарочными купонами в магазины и выдачей наличных.