Жителей Таиланда завлекают на вакцинацию от COVID-19 коровами и золотом

19:08
Фото: AP Photo/Fu Ting
В провинциях Таиланда граждан решили завлекать на вакцинацию против коронавируса лотереями, подарочными купонами в магазины и даже выдачей наличных. Об этом пишет интернет-версия газеты Bangkok Post.
В провинции Чиангмай на севере страны устроили розыгрыш молодых коров стоимостью 10 000 бат среди уже вакцинированных жителей. Победителей будут выбирать случайным образом раз в неделю.
В провинции Кхонкен граждан решили завлекать на вакцинацию лотереей, в которой разыграют цепочки из золота высокой пробы.
Как рассказал агентству Reuters глава одного из районов, за пару дней количество зарегистрировавшихся на прививку выросло с сотен до тысячи.
"Жители деревни любят коров. Коров можно продать за наличные", – сказал чиновник.
Сообщается, что уже порядка 1,64 миллиона жителей Таиланда получили первую дозу вакцины. По официальным данным, население страны составляет 66 миллионов человек.
Ранее Таиланд установил антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки. Почти 10 тысяч заражений впервые с начала пандемии там выявили 17 мая.
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