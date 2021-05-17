В Таиланде за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Таиланд установил антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки. Впервые с начала пандемии там выявили почти 10 тысяч заражений.

В Японии до рекордного уровня выросло число сторонников отмены Олимпиады в Токио. По меньшей мере 43% японцев считают, что Игры нельзя проводить в пандемию. В стране сейчас действует режим ЧС, число зараженных продолжает расти.

В Индии впервые за месяц зафиксировали менее 300 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Темпы заболеваемости снижаются. Индия тем не менее остается на втором месте в мире по числу зараженных. По последним данным Минздрава, общее число заболевших в стране почти достигло 25 миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.