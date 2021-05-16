Массированные обстрелы продолжаются в Израиле

16 мая, 09:15
При звуках воздушной сирены люди бегут с пляжа Тель-Авива. Массированные обстрелы с обеих сторон в регионе продолжаются. Был небольшой перерыв, и снова посыпался град из ракет. В Секторе Газе очередной ракетный удар Израиля разрушил еще одну жилую высотку. После серии взрывов во всем городе пропало электричество. Людям приходится укрываться в бомбоубежищах. Как сообщают местные СМИ, движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении Тель-Авива и его окрестностей. Еще один мощный ракетный удар пришелся на город Ашдод. Армия обороны Израиля опубликовала графику, на которой показали уничтожение так называемого "метро ХАМАС". Это сеть тоннелей в секторе Газа, которая служит для быстрой переброски оружия и боевиков.
В Нью-Йорке проходят митинги – на улицы вышли сотни людей. Они скандируют "Нет справедливости – не будет мира". Все это, кстати, созвучно с темой движения Black Lives Matter. Демонстрации проходят и в Европе. Во Франции на улицы вышли тысячи человек. Полиция разгоняла их водометами, в какой-то момент пришлось применять даже резиновые пули. И это притом, что пропалестинские акции в стране сейчас запрещены.
Тем временем продолжаются протесты и в Колумбии. Сотни людей там вышли на улицы столицы, причем большинство демонстрантов – студенты. А в одном из городов во время беспорядков протестующие украли более 50 единиц огнестрельного оружия. Изначально митинги в стране начались из-за налоговой реформы. Они не прекращаются уже больше двух недель. Причем даже несмотря на то, что президент Колумбии объявил, что налоги все-таки повышать не будут.
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