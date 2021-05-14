Палестино-израильский конфликт напрямую касается вопросов безопасности РФ – Путин

14:56
Фото: AP Photo/Khalil Hamra
Конфликт между Палестиной и Израилем напрямую касается безопасности России, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Президент предложил участникам высказаться по поводу того, как в настоящее время складывается ситуация на Ближнем Востоке.
"Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", – приводит слова главы государства ТАСС.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.
Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.
По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Израиль отвечает на ракеты ХАМАС массированными авиаударами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: