Палестино-израильский конфликт напрямую касается вопросов безопасности РФ – Путин

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Конфликт между Палестиной и Израилем напрямую касается безопасности России, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент предложил участникам высказаться по поводу того, как в настоящее время складывается ситуация на Ближнем Востоке.

"Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", – приводит слова главы государства ТАСС.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

