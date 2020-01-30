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В мире

15:58

СМИ узнали о столкновении подводного аппарата с "Титаником"

за рубежом наука

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Глубоководный аппарат с учеными из Великобритании в июле минувшего года столкнулся с затонувшим лайнером "Титаник", однако власти США скрыли инцидент. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

С судебным иском в отношении Национальной администрации по океану и атмосфере США уже обратилась компания RMS Titanic из Атланты.

В свою очередь, глава британской экспедиции к "Титанику" признал факт столкновения. Он объяснил, что аппарат столкнулся с затонувшим судном из-за сильного и крайне непредсказуемого течения. При этом ущерб от столкновения был незначительным.

"Мы пытались держаться подальше от "Титаника", однако в какой-то момент нам пришлось подойти вплотную, чтобы взять два научных образца. Тогда мы случайно и соприкоснулись с кораблем", – рассказали ученые.

Ранее американская компания RMS Titanic заявила о планах вскрыть корпус "Титаника". Специалисты намерены найти на судне, лежащем на глубине 3,57 километра, корабельную рацию системы Маркони, с которой был отправлен сигнал бедствия.

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