Вечный сигнал SOS: главные мифы о "Титанике"

1 сентября 1985 года в Атлантическом океане обнаружили обломки затонувшего "Титаника". И с того дня копилка мифов, предположений и откровенных сказок о погибшем лайнере только пополнялась. Наш обозреватель Николай Гринько рассказал о самых интересных из них, а также о том, как ученые хотели поднимать судно на поверхность и что с ним происходит сегодня.

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В мире, наверное, нет ни одного человека, который бы не знал истории "Титаника" – трансатлантического лайнера, затонувшего в 1912 году в результате столкновения с айсбергом. Можно утверждать, что погибший пароход длиной почти в три футбольных поля – самое известное судно в истории. И причина такой известности – то самое крушение, во время которого ледяная глыба пропорола пять носовых отсеков из шестнадцати, что намного превышало предел непотопляемости корабля. Лайнер пошел ко дну, развалившись по пути надвое, и нашел последнее пристанище на глубине 3750 метров. Семьсот человек удалось спасти. Полторы тысячи – нет.

В августе 2019 года британская телекомпания Atlantic Productions после долгой и тщательной подготовки осуществила съемочную экспедицию к останкам лайнера. Миру впервые показали нынешнее состояние "Титаника" в сверхвысоком разрешении 4K. Конечно, никто не ожидал, что судно за 105 лет сохранится в первозданном виде, но то, что показали камеры, вызвало у некоторых членов группы настоящий шок. Океанские течения, коррозия в соленой воде и вездесущие бактерии делают свое дело: "Титаник" ржавеет, разлагается и постепенно исчезает из истории. Деревянных деталей на нем почти не осталось, а металл превращается в хрупкие ржавые сталактиты, которые рассыпаются в пыль от легкого прикосновения.

Это звучит немного странно, но жизнь на "Титанике" все же процветает. По подсчетам биологов, на корпусе корабля живут 24 вида беспозвоночных, половина из которых с удовольствием поедает металл и древесину. Вокруг места крушения постоянно обитают как минимум четыре вида рыб. Разнообразие водорослей и кораллов подсчету не поддается. Экологи заявляют, что последние свидетельства существования гигантского корабля полностью исчезнут к концу 21 века.

Вокруг "Титаника" всегда витало множество мифов. Больше всего, разумеется, было догадок о причинах крушения: от желания капитана поставить мировой рекорд скорости до египетской мумии на борту, которая привела к сумасшествию команды. Но лайнер и до своей гибели давал пищу для слухов.

Поговаривали, что его строительство велось в страшной спешке, и поэтому несколько рабочих остались замурованными между герметичными слоями корпуса. По ночам они якобы стучали в борт, взывая о помощи, и этот стук был слышен и до спуска корабля на воду, и даже некоторое время после катастрофы в Атлантике. Но это еще не самая бредовая история. Ходили разговоры о том, что "Титаник" сгубил его серийный номер, так как в нем был заложен антихристианский код! Номер корпуса корабля – 3909 04. Если написать этот номер от руки на бумаге и посмотреть в зеркало (!), то там будут отражаться слова No Pope (в приблизительном переводе – "Нет Папе Римскому"). Соответственно, корабль настигло божественное возмездие, отправившее его на четырехкилометровую глубину кормить рыб и беспозвоночных.

А уж после кораблекрушения мифы множились в геометрической прогрессии: то кто-то до сих пор принимает сигнал SOS, отправленный радистом "Титаника", то находят в океане спасшихся пассажиров, одетых по моде столетней давности и утверждающих, что сейчас 1912 год.

Поскольку на борту "Титаника" находилось множество ценностей, после катастрофы многие люди предлагали свои идеи по подъему со дна всего лайнера. Варианты были самые разные. В 60-х годах американский инженер Дуглас Уолли предлагал обложить корпус судна пластиковыми контейнерами с водой и пропустить сквозь них электрический ток, чтобы полученные путем электролиза газы подняли судно. План Уолли был признан несостоятельным. Британский транспортный подрядчик Артур Хики выдвинул и вовсе парадоксальную идею: он предложил превратить "Титаник"... в айсберг. По замыслу Хики, следовало охладить корпус судна изнутри, так, чтобы вокруг него намерз толстый слой льда. Поскольку лед легче воды, корабль должен был всплыть на поверхность. Правда, о том, как доставить на четырехкилометровую глубину морозильные установки такой мощности, автор идеи почему-то не задумался.

Планов было множество – в разные годы предлагалось заполнить корпус корабля миллионами шариков для настольного тенниса и даже залить внутрь "Титаника" почти 200 тысяч тонн расплавленного воска. Но ни один из этих проектов не был осуществлен, и сегодня "Титаник", по выражению участников экспедиции телеканала Atlantic Productions, "воссоединяется с природой".

Нам же от самого большого на тот момент трансатлантического парового лайнера останутся около пяти тысяч предметов, поднятых с борта разными экспедициями, оскароносный фильм Джеймса Кэмерона, да, пожалуй, неизвестный ранее вид океанских бактерий Halomonas titanicae, обнаруженный на личных вещах пассажиров.