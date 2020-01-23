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Общество

23 января, 14:04

Американцы намерены вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

общество за рубежом

Фото: ТАСС/РА/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Американская компания RMS Titanic Inc. хочет вскрыть корпус затонувшего "Титаника". Об этом информирует РИА Новости.

Специалисты намерены найти на судне, лежащем на глубине 3,57 километра, корабельную рацию системы Маркони, с которой был отправлен сигнал бедствия.

Отмечается, что это устройство хотят сделать главным экспонатом казино в Лас-Вегасе.

Пока что фирма получила разрешение лишь на подъем артефактов, находящихся вокруг корпуса лайнера, однако американцы намерены добиться разрешения обследования "Титаника" изнутри.

Есть предположение, что этому могут воспротивиться родственники погибших в катастрофе, однако, по заверениям исследователей, останки погибших пассажиров и экипажа давно растворились.

"Титаник", называемый непотопляемым, являлся крупнейшим судном начала 20 века. Он вышел из английского порта Саутгемптон и направился в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года, но спустя 4 суток столкнулся с айсбергом и затонул. Трагедия унесла жизни свыше 1,5 тысячи людей.

Ранее были перечислены главные мифы о "Титанике". Летом прошлого года британская телекомпания Atlantic Productions после долгой и тщательной подготовки осуществила съемочную экспедицию к останкам лайнера. Миру впервые показали нынешнее состояние "Титаника" в сверхвысоком разрешении 4K.

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