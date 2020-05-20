Суд в США разрешил разрезать "Титаник" и достать телеграф Маркони

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Суд в США разрешил компании по подъему затонувших судов разрезать обломки "Титаника" и достать на поверхность телеграф Маркони, передает RT.

Разрешение выдано американской компании RMS Titanic Inc. Она достанет с затонувшего лайнера беспроводной телеграф, который использовался экипажем в 1912 году для связи с другими кораблями.

Экспедицию с использованием подводных роботов планируют начать летом 2020 года. Специалисты хотят восстановить телеграф до рабочего состояния.

Против данной инициативы компании выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое настаивает на уважении памяти погибших. Специалисты утверждают, что к лайнеру нельзя относиться как "руднику" для музеев.

"Титаник" являлся крупнейшим судном начала XX века. Он вышел из английского порта Саутгемптон и направился в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года, но спустя 4 суток столкнулся с айсбергом и затонул. Трагедия унесла жизни свыше 1,5 тысячи людей.

Ранее были перечислены главные мифы о "Титанике". Летом прошлого года британская телекомпания Atlantic Productions после долгой и тщательной подготовки осуществила съемочную экспедицию к останкам лайнера. Миру впервые показали нынешнее состояние "Титаника" в сверхвысоком разрешении 4K.