Суд в США разрешил разрезать "Титаник" и достать телеграф Маркони

15:57
Фото: ТАСС/AP
Суд в США разрешил компании по подъему затонувших судов разрезать обломки "Титаника" и достать на поверхность телеграф Маркони, передает RT.
Разрешение выдано американской компании RMS Titanic Inc. Она достанет с затонувшего лайнера беспроводной телеграф, который использовался экипажем в 1912 году для связи с другими кораблями.
Экспедицию с использованием подводных роботов планируют начать летом 2020 года. Специалисты хотят восстановить телеграф до рабочего состояния.
Против данной инициативы компании выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое настаивает на уважении памяти погибших. Специалисты утверждают, что к лайнеру нельзя относиться как "руднику" для музеев.
"Титаник" являлся крупнейшим судном начала XX века. Он вышел из английского порта Саутгемптон и направился в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года, но спустя 4 суток столкнулся с айсбергом и затонул. Трагедия унесла жизни свыше 1,5 тысячи людей.
Ранее были перечислены главные мифы о "Титанике". Летом прошлого года британская телекомпания Atlantic Productions после долгой и тщательной подготовки осуществила съемочную экспедицию к останкам лайнера. Миру впервые показали нынешнее состояние "Титаника" в сверхвысоком разрешении 4K.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: