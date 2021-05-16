В Израиле десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге

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В Районе Иерусалима обрушилась трибуна синагоги, на которой находились несколько десятков людей. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент врачи оказывают помощь около 130 пострадавшим. 10 человек находятся в критическом состоянии.

Кроме того, израильскими медиками подтверждена информация о двух погибших.

При этом в российском посольстве отметили, что граждан России среди пострадавших нет.

Ранее все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль. Решения было принято из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

Уточняется, что авиакомпании из ОАЭ приостановили полеты в Израиль одними из последних.